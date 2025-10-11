Hojlund da mossa della disperazione ad affare dell’anno Gazzetta

Hojlund è l’uomo del momento. Ha segnato la doppietta decisiva in Champions contro lo Sporting Lisbona. Ha segnato la rete che ha consentito al Napoli di battere il coriaceo Genoa di Vieira. E in Nazionale contro la Bielorussia ha realizzato una doppietta e servito un assist. Ora non ci sono che occhi e parole per lui il danese di 22 anni che il Napoli ha acquistato con un colpo last minute. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Da mossa della disperazione ad affare dellanno, il passo può essere brevissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

