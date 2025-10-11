Hojlund da mossa della disperazione ad affare dell’anno Gazzetta
Hojlund è l’uomo del momento. Ha segnato la doppietta decisiva in Champions contro lo Sporting Lisbona. Ha segnato la rete che ha consentito al Napoli di battere il coriaceo Genoa di Vieira. E in Nazionale contro la Bielorussia ha realizzato una doppietta e servito un assist. Ora non ci sono che occhi e parole per lui il danese di 22 anni che il Napoli ha acquistato con un colpo last minute. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Da mossa della disperazione ad affare dell’anno, il passo può essere brevissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: hojlund - mossa
Hojlund è sulla via del ritorno in Serie A, ma non alla Juve! Quella rivale si è mossa per pianificare il suo arrivo! Cosa filtra e come potrebbe sbloccarsi la trattativa
Hojlund Milan, la pista si fa sempre più incandescente: i rossoneri trattano il danese come priorità! Questa mossa crea delle ripercussioni per il mercato della Juve
Hojlund, ormai non ci sono più dubbi! La decisione del Manchester United è stata presa, l’ultima mossa chiarisce il futuro dell’ex obiettivo Juve
Antonio #Conte nella gara contro lo Sporting ha deciso di cambiare il modulo del #Napoli puntando sul 4-4-2 con De Bruyne a supporto di Hojlund, il belga ha giocato in posizione più avanzata, una mossa vincente ed equilibrata da parte del mister. - facebook.com Vai su Facebook
La Gazzetta dello Sport svela la possibile mossa a sorpresa di Conte in vista del Pisa: Neres in campo al posto di McTominay Il tecnico azzurro potrebbe optare per il turnover in vista della sfida contro i toscani: anche Gilmour e Lucca scalpitano, con Lobotk - X Vai su X
L'affare da 40 milioni, l'infortunio di Lukaku, il ciclone Hojlund: Lucca è già una riserva? - Era il 18 luglio quando il club partenopeo, dopo un lungo tira e molla dovuto anche alla trattativa ... Si legge su tuttomercatoweb.com
Hojlund titolare in Manchester City-Napoli, chi è: età, stipendio, carriera, fidanzata, il passato all'Atalanta, l'esperienza in Premier - Dopo quasi due anni di delusioni allo United, l'attaccante danese ha deciso negli ultimi giorni di mercato ... Si legge su ilmessaggero.it