hockey su pista il forte dei giovani alla prova del sarzana

Iniziare col piede giusto dopo aver voltato pagina. È questo l’obiettivo del Forte dei Marmi dei giovani, oltre che del rientrante e simbolo Roberto Crudeli. La curiosità per vedere all’opera i nuovi è altissima, con i fari puntati sugli argentini Duhalde e sul talentino under 19 Lopez, che si affiancheranno ai più esperti Raffaelli (dal Cgc Viareggio), Ballestero, Checchetto (Montebello) e Bozzetto (Lodi), ma tutto o quasi ruoterà attorno alle parate del fenomenale Ricky Gnata, rimasto per amore della ‘sua’ Forte. "Sono emozionato - dice l’allenatore vincitore del primo scudetto della società rossoblù - e non vedo l’ora di ripartire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

