Hockey Sarzana ci siamo Esordio contro il Forte

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partenza con il botto e di grande fascino. La febbre è già alta e stasera sarà un “PalaTori“ esaurito per asostenere l’esordio stagionale nel campionato di serie A1 dell’Hockey Sarzana che alla prima sfida affronta il Forte dei Marmi. I versiliesi hanno cambiato moltissimo rispetto al passato affidandosi a un gruppo di giovani, molto interessanti che in precampionato hanno lasciato ottime impressioni. Atmosfera caldissima a Sarzana per questa nuova stimolante stagione che verdà il tecnico Sergio Festa guidare un gruppo formato dall’inossidabile vecchia guardia con qualche innesto molto interessante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

hockey sarzana ci siamo esordio contro il forte

© Lanazione.it - Hockey Sarzana, ci siamo. Esordio contro il Forte

In questa notizia si parla di: hockey - sarzana

Hockey su pista. Il Forte dei giovani alla prova del Sarzana

hockey sarzana siamo esordioHockey Sarzana, ci siamo. Esordio contro il Forte - Previsto un “PalaTori“ tutto esaurito per sostenere la squadra del coach Festa . Scrive lanazione.it

Hockey Sarzana apre la stagione ospitando Forte dei Marmi - Si alza il sipario sull’edizione numero 103 del massimo campionato di hockey su pista italiano con il debutto casalingo per l’Hockey Sarzana contro un ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Hockey Sarzana Siamo Esordio