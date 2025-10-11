hockey sarzana ci siamo esordio contro il forte

Una partenza con il botto e di grande fascino. La febbre è già alta e stasera sarà un “PalaTori“ esaurito per asostenere l’esordio stagionale nel campionato di serie A1 dell’Hockey Sarzana che alla prima sfida affronta il Forte dei Marmi. I versiliesi hanno cambiato moltissimo rispetto al passato affidandosi a un gruppo di giovani, molto interessanti che in precampionato hanno lasciato ottime impressioni. Atmosfera caldissima a Sarzana per questa nuova stimolante stagione che verdà il tecnico Sergio Festa guidare un gruppo formato dall’inossidabile vecchia guardia con qualche innesto molto interessante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

