Hockey Sarzana ci siamo Esordio contro il Forte
Una partenza con il botto e di grande fascino. La febbre è già alta e stasera sarà un “PalaTori“ esaurito per asostenere l’esordio stagionale nel campionato di serie A1 dell’Hockey Sarzana che alla prima sfida affronta il Forte dei Marmi. I versiliesi hanno cambiato moltissimo rispetto al passato affidandosi a un gruppo di giovani, molto interessanti che in precampionato hanno lasciato ottime impressioni. Atmosfera caldissima a Sarzana per questa nuova stimolante stagione che verdà il tecnico Sergio Festa guidare un gruppo formato dall’inossidabile vecchia guardia con qualche innesto molto interessante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: hockey - sarzana
Hockey su pista. Il Forte dei giovani alla prova del Sarzana
SERIE A2 - FARM TEAM DOMENICA 12 OTTOBRE ORE 18,00 HOCKEY SARZANA - RH SCANDIANO #siamosarzana - facebook.com Vai su Facebook
Hockey Sarzana, ci siamo. Esordio contro il Forte - Previsto un “PalaTori“ tutto esaurito per sostenere la squadra del coach Festa . Scrive lanazione.it
Hockey Sarzana apre la stagione ospitando Forte dei Marmi - Si alza il sipario sull’edizione numero 103 del massimo campionato di hockey su pista italiano con il debutto casalingo per l’Hockey Sarzana contro un ... msn.com scrive