Hockey pista A2 | Coppa Italia Correggio è al gran completo A Seregno per proseguire la marcia

Vanno col vento in poppa le reggiane in Coppa Italia, anche se il turno in arrivo non pare semplice. Per la Coppa di Serie A2 oggi va in campo solo la Bdl Minimotor Correggio che comanda la classifica del girone A con 6 punti: alle 20,45 gioca a Seregno, contro una formazione che ha conquistato un pareggio in rimonta all’esordio. Diretta sul canale YouTube Skate Italia-Hockey Pista, arbitra Fabio Veluti. La truppa biancoblù vuole dare continuità ai successi conquistati contro Trissino e Valdagno, che le hanno permesso di salire in vetta, mentre i padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria ufficiale della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey pista A2: Coppa Italia. Correggio è al gran completo . A Seregno per proseguire la marcia

