Hockey ghiaccio nella serata di Alps League successi per Merano Gherdeina e Cortina che piega Renon
Ben sei match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 con sei squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby combattutissimo che ha visto il successo di Cortina su Renon solamente dopo gli shoot-out. Gli Unterland Cavaliers hanno ceduto in casa 2-5 contro Bregenzerwald. Gli austriaci hanno sbloccato il punteggio al 23:09 con Haibock, quindi raddoppio immediato con Kallioinen al 30:35. Gli altoatesini rispondono con Potsinok al 49:55, ma Lipsbergs allunga di nuovo per gli ospiti al 50:39. Nel finale ancora Potsinok al 58:07 per il 2-3 prima che Laaksonen e ancora Lipsbergs fissino il punteggio sul 3-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio
