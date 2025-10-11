Personaggi tv. – Un’infanzia segnata dalla solitudine, un amore proibito con una leggenda della musica italiana, e un cinema che l’ha resa immortale ma anche vulnerabile. È questo il ritratto che emerge dall’autobiografia di una delle attrici più amate del nostro Paese, una donna che oggi sceglie di raccontarsi senza paura di essere giudicata. . Il libro si intitola “Questa non è Ornella Muti” e uscirà il 14 ottobre per La Nave di Teseo. L’attrice sarà anche ospite di Verissimo, domenica 12 ottobre, per un’intervista evento con Silvia Toffanin che si preannuncia ricca di emozioni e rivelazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ho tradito mio marito con Celentano”: la rivelazione shock della vip spiazza