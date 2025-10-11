Hillary Clinton elogia Trump per l’accordo su Gaza Solo la sinistra italiana nega l’evidenza e si copre di ridicolo

L’ex segretaria di Stato Hillary Clinton si è complimentata pubblicamente con Donald Trump per il cessate il fuoco raggiunto a Gaza, frutto della sua opera di mediazione. In una intervista a Cbs, Clinton, arcinemica di Trump dai tempi della durissima e fallimentare campagna per le presidenziali del 2016, ha detto di voler «davvero elogiare il presidente Trump e la sua Amministrazione, così come i leader arabi della regione» per aver definito un quadro per portare a termine il compito. I negoziatori americani, ha aggiunto, «sono riusciti ad approfittare di una apertura che si è presentata e sono stati in grado di avere successo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hillary Clinton elogia Trump per l’accordo su Gaza. Solo la sinistra italiana nega l’evidenza (e si copre di ridicolo)

