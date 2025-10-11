High Potential – Stagione 2 | il nuovo vero nemico di Morgan rischia di distruggere la sua premessa

L’introduzione di un nuovo antagonista più minaccioso di qualsiasi criminale per Morgan nella seconda stagione di High Potential potrebbe distruggere l’intera premessa della serie poliziesca. L’aggiunta di Morgan alla squadra Major Crimes del tenente Soto come consulente è sempre stata in contrasto con l’avversione di Morgan per le figure autoritarie. La seconda stagione di High Potential ha continuato a mettere in evidenza i problemi di Morgan attraverso il suo arresto. High Potential ha spesso dipinto il primo impulso di Morgan di colorare fuori dalle righe come un grave svantaggio, pur riconoscendolo come un vantaggio che la aiuta a risolvere i crimini. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

High PotentialStagione 2: Kaitlin Olson rivela un aggiornamento incoraggiante sul numero degli episodi - La star e produttrice di High Potential Kaitlin Olson conferma che la prossima stagione della serie avrà più episodi. cinefilos.it scrive

High Potential 2, dal 7 ottobre su Disney+ - Ottime notizie per la serie tv statunitense targata ABC nata come remake della serie franco- Secondo tvserial.it

