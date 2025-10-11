Hangar Creativi il Comune cerca un gestore per il nuovo spazio culturale | requisiti e come fare domanda

Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso pubblico (consultabile a questo link) per individuare, mediante procedura comparativa, il gestore del nuovo spazio di coworking culturale che sarà collocato all’interno degli Hangar Creativi. L’obiettivo è selezionare un soggetto con una componente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Hangar Creativi, bando per la co-gestione temporanea degli spazi: a chi è rivolto e come partecipare

Hangar creativi, patto sociale per il riuso degli spazi: firmato l'accordo tra Comune e Regione

Livorno, agli Hangar Creativi il festival per gli amanti del vintage tra accessori, retrogaming ed esposizione di Vespe

Livorno investe sul futuro con il progetto "Hangar Creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa". Grazie a un accordo tra Comune e Regione Toscana, la città riceverà 8 milioni di euro destinati alla riqualificazione degli ex depositi ATL di via Meyer

Hangar Creativi, PD Livorno: continuiamo ad investire grazie al programma per arte, cultura e impresa - X Vai su X

Hangar Creativi: a Livorno la rigenerazione diventa motore di inclusione e impresa culturale - In totale sono 1,4 milioni di euro destinati dalla Regione al riuso degli spazi degli ex depositi ATL a Livorno e l'area ex Ilva a Follonica

Hangar creativi: firmato l'accordo tra Regione Toscana e Comune interventi su spazi abbandonati - E' stato firmato questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale a Livorno, l'accordo tra Regione Toscana e Comune di Livorno, che ha come finalità la realizzazione di progetti innovativi di promozio