Hamas non accetteremo il dominio straniero a Gaza E insiste sulla liberazione di Barghouti e Saadat Media 19 palestinesi morti dopo il cessate il fuoco

Hamas continua a insistere sui mediatori per ottenere la scarcerazione di alcuni leader palestinesi detenuti in Israele, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, la cui liberazione non è stata concordata nelle trattative per il cessate il fuoco. Lo ha dichiarato ad Al Jazeera un alto funzionario della fazione islamista, Mousa Abu Marzouk. «Il movimento sta insistendo sulla loro liberazione e i negoziati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hamas, non accetteremo il dominio straniero a Gaza. E insiste sulla liberazione di Barghouti e Saadat. Media, "19 palestinesi morti dopo il cessate il fuoco"

In questa notizia si parla di: hamas - accetteremo

Gaza, Hamas propone a Trump tregua di 60 giorni in cambio di metà degli ostaggi, Netanyahu: "Non accetteremo, distruggeremo anche asse iraniano"

Gaza, Hamas spaccato su "piano di pace" Trump, leadership: "Non accetteremo un'occupazione israeliana e Usa camuffata, continueremo combattimenti"

Hamas: «Pronti a rilasciare gli ostaggi». Trump: «Non accetteremo ritardi». Da domani negoziati in Egitto. A Gaza altri 46 morti

Con il sì di #Hamas alla liberazione degli ostaggi si riaccendono le speranze per una tregua a #Gaza. Già domani in Egitto la ripresa delle trattative. “Non accetteremo ritardi” scrive il presidente #Trump. I bombardamenti sulla Striscia sono diminuiti. #Tg1 Andr - facebook.com Vai su Facebook

Con il sì di #Hamas alla liberazione degli ostaggi si riaccendono le speranze per una tregua a #Gaza. Già domani in Egitto la ripresa delle trattative. “Non accetteremo ritardi” scrive il presidente #Trump. I bombardamenti sulla Striscia sono diminuiti. #Tg1 Andr - X Vai su X

Hamas, non accetteremo il dominio straniero a Gaza. E insiste sulla liberazione di Barghouti e Saadat. Media, "19 palestinesi morti dopo il cessate il fuoco" - Hamas continua a insistere sui mediatori per ottenere la scarcerazione di alcuni leader palestinesi detenuti in Israele, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad ... Si legge su gazzettadelsud.it