Hamas | Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì | I camion con gli aiuti entrano a Gaza | Gli Usa invitano l' Iran al tavolo dei negoziati

Dopo la tregua già rientrati 500mila palestinesi. I fondamentalisti frenano sulla "tutela straniera" e sul disarmo totale: "Assurdo pensare che lasceremo la Striscia". Si ipotizza il coinvolgimento del genio militare italiano per lo sminamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hamas: "Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì" | I camion con gli aiuti entrano a Gaza | Gli Usa invitano l'Iran al tavolo dei negoziati

Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah

Gaza, Hamas accetta proposta cessate il fuoco di 60 giorni: rilascio 10 ostaggi israeliani in cambio di sblocco aiuti, Tel Aviv continua a occupare

L'esercito israeliano: "Ospedale Nasser attaccato per colpire telecamera ritenuta di Hamas" | In migliaia in piazza a Tel Aviv per chiedere tregua a Gaza e accordo sul rilascio degli ostaggi

Il rilascio dei 48 #ostaggi ancora in mano ad Hamas (20 vivi) potrebbe iniziare nella notte tra domenica e lunedì, in località diverse, così che avvenga prima dell'arrivo di Trump in Israele. Lo dice la CNN che ricorda il termine ultimo stabili

Israele e Hamas si preparano al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, dopo il cessate il fuoco. Significa che la guerra a Gaza è finita e la pace è all'orizzonte? È bello crederci, ma per ora è improbabile. Oggi su la Stampa

Hamas, rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina - Il rilascio dei 48 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza inizierà lunedì mattina. Lo riporta ansa.it

Si accelera sul rilascio degli ostaggi, ma Hamas "torna" a Gaza e non depone le armi - Intanto l’inviato di Trump, Steve Witkoff, è arrivato in Israele, mentre Hamas ha fatto sapere che non parteciperà alla ... Da today.it