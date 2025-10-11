Hamas | Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì | I camion con gli aiuti entrano a Gaza | Gli Usa invitano l' Iran al tavolo dei negoziati

Tgcom24.mediaset.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tregua già rientrati 500mila palestinesi. I fondamentalisti frenano sulla "tutela straniera" e sul disarmo totale: "Assurdo pensare che lasceremo la Striscia". Si ipotizza il coinvolgimento del genio militare italiano per lo sminamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

