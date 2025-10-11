Hamas diserta la cerimonia di pace e prepara la resistenza
L'organizzazione palestinese Hamas ha categoricamente respinto l'invito a partecipare alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace a Gaza, come confermato da un dirigente del movimento all'agenzia di stampa AFP. Questa decisione sottolinea la profonda spaccatura e l'opposizione di Hamas al piano, in particolare per quanto riguarda una delle sue clausole più controverse. Le critiche all'idea di espulsione. Un punto di attrito cruciale che ha alimentato il rifiuto di Hamas è l'ipotesi di espulsione dei suoi membri dalla Striscia di Gaza, una misura che sembrerebbe essere stata inclusa nel piano di pace avanzato dall'allora Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con l'obiettivo di concludere il conflitto nei territori palestinesi.
