Per quasi 20 anni è stato un mito. Scopri la vera storia di Halo DS: il prototipo segreto e il sì di Microsoft (prima del veto). Tutti i dettagli. Oggi, con Halo su PC e Gears of War su PlayStation, le esclusive sono un concetto fluido. Ma tornate con la mente al 2007: le barriere tra console erano muri invalicabili. In quel contesto, la notizia di un Halo in sviluppo per Nintendo DS suonava come una eresia, una fake news talmente audace da essere quasi ammirevole. Eppure, non lo era. La storia di Halo DS è un affascinante giallo industriale, un gioco passato per anni come "leggenda metropolitana" prima di essere finalmente confermato, rivelando un retroscena che ribalta completamente la narrazione ufficiale dell'epoca.

Halo su Nintendo DS: la storia segreta del prototipo cancellato (chi non lo voleva?)