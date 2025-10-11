Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato circa 4.100 articoli e gadget messi in vendita per le prossima festività di Halloween, tutti privi delle indicazioni minime in lingua italiana, non conformi agli standard di sicurezza e dei requisiti essenziali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, in violazione del D. Lgs. 2062005 (c.d. “Codice del Consumo”). Le attività di servizio condotte dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino nei confronti di un esercente del capoluogo irpino hanno consentito di rilevare che presso l’attività commerciale erano posti in libera vendita, sugli scaffali, prodotti sprovvisti delle indicazioni obbligatorie, come materiali impiegati, l’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Halloween: maxi sequestro della Guardia di Finanza ad Avellino