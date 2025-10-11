Halloween 2025 grande festa per un mese al Vulcano Buono

Halloween 2025, al Vulcano Buono un ricco calendario di eventi, spettacoli e laboratori che animeranno il centro tutti i weekend dall’11 ottobre al 2 novembre 2025, con appuntamenti speciali venerdì 31 ottobre. Vulcano Buono si prepara a festeggiare Halloween con un ricco calendario di eventi, spettacoli e laboratori che animeranno il centro tutti i weekend . 🔗 Leggi su 2anews.it

