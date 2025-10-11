Ravenna, 11 ottobre 2025 – Ci saranno 200 figuranti, una ‘horror zone’ da 30mila metri quadri e cinque tunnel dell’orrore. È questo il cuore pulsante dell’ Halloween a Mirabilandia, visitabile fino al 2 novembre. Tutto il parco divertimenti è allestito con scene del crimine, cimiteri infestati da pipistrelli, fantasmi e zucche. La città spettrale. Per i più coraggiosi non può mancare un giro dentro Suburbia, la città spettrale del parco e e nei suoi labirinti horror. In Mr Blackmoon's Hypnotic Circus un sadico direttore e i suoi clown attendono gli ignari ospiti per una terrificante performance. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Halloween 2025 a Mirabilandia: dalla città spettrale ai labirinti horror, il divertimento è servito