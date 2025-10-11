Hai vinto tu Tale e Quale esplode lo studio | l’annuncio di Carlo Conti a fine puntata ed è ovazione

Il terzo appuntamento con Tale e Quale Show 2025, andato in onda venerdì 10 ottobre in prima serata su Rai Uno, ha confermato ancora una volta la forza di un format che, dopo anni di successi, continua a sorprendere e divertire. Sotto la guida instancabile di Carlo Conti, i concorrenti si sono messi in gioco con entusiasmo e professionalità, vestendo i panni dei grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra performance esilaranti, imitazioni curatissime e momenti di pura emozione. La giuria, composta dai veterani Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, ha accolto per l’occasione un quarto membro d’eccezione: Leonardo Pieraccioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: vinto - tale

Tale e Quale Show, chi ha vinto la prima puntata e classifica

“Hai vinto tu”. Tale e quale inizia col botto, l’annuncio a fine puntata

“Tale e quale show”, l’annuncio a fine a puntata: ecco chi ha vinto

"Hai vinto tu". Tale e quale show, l'annuncio di Carlo Conti arriva a fine serata. E che sorpresa per pubblico e concorrenti - facebook.com Vai su Facebook

“Hai vinto tu”. Tale e quale show, l’annuncio di Carlo Conti arriva a fine serata. E che sorpresa per pubblico e concorrenti - La seconda puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 3 ottobre su Raiuno, ha confermato il suo status di appuntamento imperdibile del prime ... Segnala thesocialpost.it

Ascolti tv venerdì 22 settembre: chi ha vinto tra Tale e Quale show e La voce che hai dentro - Chi ha vinto la gara agli ascolti tv nella prima serata tra Tale e quale show di Carlo Conti e La voce che hai dentro con Massimo Ranieri. Secondo fanpage.it