Hackerato portale sanitario in Lombardia | inviate centinaia di mail truffa
Centinaia di cittadini in Lombardia hanno ricevuto mail-truffa: colpa dell’hackeraggio di un portale sanitario privato che si occupa della mediazione tra pazienti, medici e farmacie. Il reato è stato scoperto a Milano ma non è escluso che gli hacker possano essersi spinti anche fuori dalla Lombardia. La piattaforma compromessa si chiama “Paziente Consapevole”: nella mail inviata agli utenti, come ricostruito dagli investigatori, i truffatori si spacciano per una società di recupero crediti e chiedono ai cittadini di pagare presunti arretrati per prestazioni sanitarie presentando dati anagrafici e tipologie di patologie ed esami che realmente riguardano la storia clinica di quei pazienti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
