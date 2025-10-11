Haaland si fa parare due rigori dal portiere di Israele in un minuto | stava già correndo a esultare

Erling Haaland si è fatto parare due rigori dal portiere di Israele, Daniel Perez, in un minuto: inizio di partita clamoroso a Oslo tra Norvegia e Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

