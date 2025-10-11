Norvegia-Israele 3-0 a fine primo tempo nonostante il centravanti del City abbia sbagliato due volte il rigore. Una partita cruciale anche per la Nazionale italiana, quella che sta andando in scena tra Norvegia e Israele all’Ullevaal Stadium di Oslo. Gli Azzurri devono infatti sperare in un passo falso di Haaland e compagni – anche un pareggio basterebbe – per poter ancora puntare al primo posto del girone, l’unico che garantisce l’accesso diretto alla Coppa del Mondo senza passare dai playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Haaland sbaglia due rigori come Dovbyk, poi la Norvegia ne segna tre in mezz'ora. L'Italia pensi all'Estonia