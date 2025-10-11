Haaland sbaglia due rigori come Dovbyk poi la Norvegia ne segna tre in mezz’ora L’Italia pensi all’Estonia

Ilnapolista.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norvegia-Israele 3-0 a fine primo tempo nonostante il centravanti del City abbia sbagliato due volte il rigore. Una partita cruciale anche per la Nazionale italiana, quella che sta andando in scena tra Norvegia e Israele all’Ullevaal Stadium di Oslo. Gli Azzurri devono infatti sperare in un passo falso di Haaland e compagni – anche un pareggio basterebbe – per poter ancora puntare al primo posto del girone, l’unico che garantisce l’accesso diretto alla Coppa del Mondo senza passare dai playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

haaland sbaglia due rigori come dovbyk poi la norvegia ne segna tre in mezz8217ora l8217italia pensi all8217estonia

© Ilnapolista.it - Haaland sbaglia due rigori come Dovbyk, poi la Norvegia ne segna tre in mezz’ora. L’Italia pensi all’Estonia

In questa notizia si parla di: haaland - sbaglia

Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele

haaland sbaglia due rigoriHaaland come Dovbyk: sbaglia due rigori di fila in Norvegia-Israele - Da non credere: il cecchino del Manchester City si fa ipnotizzare due volte nel giro di pochi secondi da Peretz, come successo all'attaccante della Roma contro il Lille ... Si legge su corrieredellosport.it

haaland sbaglia due rigoriHaaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele - L'attaccante del Manchester City ha sbagliato due rigori consecutivi durante il match di oggi, sabato 11 ottobre, tra la sua Norvegia e Israele, partita ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Haaland Sbaglia Due Rigori