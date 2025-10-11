Haaland come Dovbyk sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele

(Adnkronos) – Erling Haaland come Artem Dovbyk. L'attaccante del Manchester City ha sbagliato due rigori consecutivi durante il match di oggi, sabato 11 ottobre, tra la sua Norvegia e Israele, partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 e seguita con interesse dall'Italia, in campo stasera contro l'Estonia. Dopo appena cinque minuti di gioco Berg . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com