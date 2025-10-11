Ha spiato Cina e Corea del Nord Gli strani voli del jet Usa | cosa succede in Asia

Ilgiornale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alta tensione nei cieli asiatici. Negli ultimi giorni un aereo spia statunitense, denominato ATHENA, ha effettuato una serie di missioni lungo i confini di due dei principali rivali strategici di Washington: Cina e Corea del Nord. Il velivolo, un jet privato Global 6500 modificato per operazioni di intelligence, è stato tracciato mentre volava sopra il Mar Cinese Orientale, il Mar Giallo e poi lungo la zona demilitarizzata tra le due Coree. Cosa è successo? I suoi voli sono avvenuti in un momento di crescente tensione nella regione. Le autorità cinesi, nordcoreane e le forze armate statunitensi nella penisola coreana non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto alimentando speculazioni sulle finalità precise della missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ha spiato cina e corea del nord gli strani voli del jet usa cosa succede in asia

© Ilgiornale.it - "Ha spiato Cina e Corea del Nord". Gli strani voli del jet Usa: cosa succede in Asia

In questa notizia si parla di: spiato - cina

Sinner spiato dalla Cina: rubati dati cerebrali per addestrare i soldati. La scoperta choc

ha spiato cina corea"Ha spiato Cina e Corea del Nord". Gli strani voli del jet Usa: cosa succede in Asia - Un aereo spia statunitense, denominato ATHENA, ha effettuato una serie di missioni lungo i confini di due dei principali rivali strategici degli Usa: Cina e Corea del Nord ... Lo riporta msn.com

Corea del Nord, fallito test missilistico. Trump prova a mettere in difficoltà la Cina - Trump ha reagito senza troppi proclami, ma con un furbesco sarcasmo ... Secondo ilmanifesto.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Spiato Cina Corea