Alta tensione nei cieli asiatici. Negli ultimi giorni un aereo spia statunitense, denominato ATHENA, ha effettuato una serie di missioni lungo i confini di due dei principali rivali strategici di Washington: Cina e Corea del Nord. Il velivolo, un jet privato Global 6500 modificato per operazioni di intelligence, è stato tracciato mentre volava sopra il Mar Cinese Orientale, il Mar Giallo e poi lungo la zona demilitarizzata tra le due Coree. Cosa è successo? I suoi voli sono avvenuti in un momento di crescente tensione nella regione. Le autorità cinesi, nordcoreane e le forze armate statunitensi nella penisola coreana non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto alimentando speculazioni sulle finalità precise della missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha spiato Cina e Corea del Nord". Gli strani voli del jet Usa: cosa succede in Asia