Gusto emozione e Abruzzo autentico nell’evento dedicato all’olio extravergine di oliva con lo chef Davide Nanni ad Archi FOTO

Sapori, territorio ed emozione sono stati gli ingredienti dell’evento “Oro verde, un viaggio sensoriale nel mondo dell’olio”, che si è svolto nella serata di venerdì 10 ottobre, al frantoio Colle Raro di Archi, con la partecipazione straordinaria dello chef Davide Nanni.Un viaggio esperienziale e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: gusto - emozione

Torna GustARTI Borno – Un’emozione di gusto e di arte Dopo il successo della scorsa primavera, torna a novembre l’iniziativa che unisce gastronomia, cultura e scoperta del territorio! Tutte le domeniche di novembre 2025, chi sceglierà di pranzare in un - facebook.com Vai su Facebook

Citterio Brunch: il ritorno al gusto autentico dei salumi - Sempre più consumatori scelgono di tornare al piacere del gusto autentico, riscoprendo sapori veri e ricette che valorizzano la qualità delle materie prime. Da tgcom24.mediaset.it

L’Abruzzo più autentico, tra cammini e sapori - L’Abruzzo è una terra ancora incontaminata e tutta da scoprire, capace di offrire una grande varietà di esperienze sia a chi ama il turismo attivo, con percorsi e itinerari in una natura ancora ... Secondo tgcom24.mediaset.it