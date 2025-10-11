Guinness e Oktoberfest ovvero la birra in televisione

Ilprimatonazionale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 11 ott – Cinema e piccolo schermo non si sono occupati spesso di storie con protagonista la birra. Quest’ultima è stata sì molto presente, ma come sfondo ai personaggi. Oggi invece ci vogliamo occupare di due produzioni nelle quali l’amato luppolo è il vero motore della trama. Vale a dire Oktoberfest: birra e sangue e House of Guinness. Entrambe le serie tv partono da spunti reali per poi prendersi delle libertà narrative, ovviamente necessarie per renderle appassionanti ed appetibili al pubblico. Birra e sangue. Con Oktoberfest: birra e sangue (miniserie in sei episodi) siamo di fronte ad una produzione tedesca di alto livello. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

guinness e oktoberfest ovvero la birra in televisione

© Ilprimatonazionale.it - Guinness e Oktoberfest, ovvero la birra in televisione

In questa notizia si parla di: guinness - oktoberfest

Natale senza birra Guinness a Londra: i pub introducono il razionamento. Decisivo l’aumento dei consumi tra i più giovani a causa dei “Guinnfluencers” - Scarseggiano, infatti, le riserve della popolare birra scura di origine irlandese, che rappresenta uno dei simboli ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Guinness, perché durante le feste non tutti riusciranno a bere la birra scura più famosa del mondo - La Guinness è senza dubbio una delle birre più popolari, la stout scura più famosa del mondo. Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Guinness Oktoberfest Ovvero Birra