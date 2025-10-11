Guidonia | nasconde armi e droga in casa arrestato 33enne disoccupato con precedenti

Roma, 11 ott – Un 33enne italiano, disoccupato e con precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata nella tarda serata di giovedì, i militari hanno rinvenuto 75 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Recuperata anche la somma di 2.665 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

