Guido Reni oltre 20 capolavori in mostra a Torino | i Musei Reali celebrano i 450 anni del divino pittore

Torinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Musei Reali rendono omaggio a uno dei massimi esponenti del Seicento italiano, Guido Reni, in occasione dei 450 anni dalla sua nascita. Dall’11 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, lo Spazio Scoperte della Galleria Sabauda ospiterà la mostra intitolata “Il ‘divino’ Guido Reni nelle collezioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

