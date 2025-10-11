Guida ubriaco e uccide un giovane ciclista a Trucazzano poi scappa | è la mamma a convincerlo a tornare lì e costituirsi

Milano – Nella notte tra venerdì e sabato un ragazzo di 25 anni di origine indiana è stato investito e ucciso mentre andava in bicicletta sulla Rivoltana, a Trucazzano, in provincia di Milano. L’automobilista che l’ha travolto si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Il ciclista indossava un giubbotto catarifrangente quando è stato colpito da una Ford Fiesta. L’investitore, un giovane di 26 anni, dopo essersi allontanato è tornato sul posto alcune ore dopo, accompagnato dalla madre che lo avrebbe convinto a costituirsi. Violento frontale nella notte a Bolgare: muore Asia Curnis, aveva 23 anni I carabinieri hanno sottoposto l’uomo all’ alcol test, che ha dato esito positivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guida ubriaco e uccide un giovane ciclista a Trucazzano, poi scappa: è la mamma a convincerlo a tornare lì e costituirsi

