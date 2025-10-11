GUIDA TV 11 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI ESTONIA-ITALIA
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 20:30 22:50 Estonia-Italia Ballando con le Stelle Calcio Talent Rai2 21:20 23:00 Ti Vorrei Come Mia Figlia Diretta Azzurra Film Talk Show Rai3 21:20 23:55 Sapiens Tg3 Mondo Doc. Notiziario Rete 4 21:35 23:55 Uno di Noi Nessuna Verità Film Film Canale 5 21:25 00:10 Tu Si Que Vales Speciale Tg5 Talent Rubrica Italia 1 21:25 23:20 L’Era Glaciale 3: L’Alba dei Dinosauri Aiuto, Ho Ristretto La Prof! Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Il Danno Talk Show Film Tv8 21:35 23:15 4 Ristoranti R Stories Talent Rubrica Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
