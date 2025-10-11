Guida in stato di ebbrezza Patente ritirata a un 31enne

Frosinonetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della sezione radiomobile di Cassino hanno denunciato in stato di libertà un 31enne incensurato, residente a Piedimonte San Germano, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, fermato nel centro abitato di Piedimonte San Germano mentre era alla guida della propria autovettura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

