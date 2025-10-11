Guerreiro Juve a fuoco lento | bianconeri pronti a intavolare una trattativa col Bayern Monaco! Le ultimissime in vista di gennaio

Guerreiro Juve: è oggetto di valutazioni in queste settimane poiché non rientra nel progetto del Bayern. I bianconeri ci provano già per gennaio. Il nome di  Raphael Guerreiro  è uno dei più interessanti per la  Juventus  in vista del rinforzo sulla fascia, e la sua situazione contrattuale al  Bayern Monaco  apre scenari concreti per il  calciomercato  invernale. Il terzino portoghese, classe 1993, è un profilo che è  oggetto di valutazioni  approfondite in queste settimane da parte della dirigenza bianconera, come riportato anche da  Niccolò Ceccarini su TMW. La ragione principale di questo interesse risiede nel fatto che  Guerreiro non rientra nel progetto  tecnico di  Vincent Kompany, l’allenatore del  Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

