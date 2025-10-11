Guerreiro Juve a fuoco lento | bianconeri pronti a intavolare una trattativa col Bayern Monaco! Le ultimissime in vista di gennaio
Guerreiro Juve: è oggetto di valutazioni in queste settimane poiché non rientra nel progetto del Bayern. I bianconeri ci provano già per gennaio. Il nome di Raphael Guerreiro è uno dei più interessanti per la Juventus in vista del rinforzo sulla fascia, e la sua situazione contrattuale al Bayern Monaco apre scenari concreti per il calciomercato invernale. Il terzino portoghese, classe 1993, è un profilo che è oggetto di valutazioni approfondite in queste settimane da parte della dirigenza bianconera, come riportato anche da Niccolò Ceccarini su TMW. La ragione principale di questo interesse risiede nel fatto che Guerreiro non rientra nel progetto tecnico di Vincent Kompany, l’allenatore del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
