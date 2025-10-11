Gubbio niente da fare La capolista detta legge

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO 1 GUBBIO 0 AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi (pt 47’ De Col), Gilli, Chiosa, Righetti; Shakla Mawuli, Guccione (st 24’ Iaccarino), Chierico (st 24’ Meli); Varela (st 32’ Dell’Aquila), Cianci (st 32’ Ravasio), Tavernelli All. Bucchi A disp. Trombini, Galli, Tito, Gigli, Perrotta. GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (st 38’ Ghirardello), Carraro, Djankpata (st 38’ Niang), Podda (st 15’ La Mantia); Saber (st 29’ Minta); Spina (st 15’ Tentardini), Tommasini All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Conti. Arbitro: Gianquinto di Parma (Gentile-Andreano) Marcatore: pt 4’ Cianci Note: corner 1-6; ammoniti: Guccione, Podda; recupero: pt 3’; st 7’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gubbio - fare

Tifosi in viaggio. Da Gubbio a Sassari. Quanta strada da fare

Il Forlì ospita il Gubbio, mister Miramari: "Dobbiamo fare un salto di qualità"

Gubbio, la trasferta a Pesaro positiva a metà: "Se vogliamo vincere dobbiamo fare di più"

Gubbio, il difensore Di Bitonto sa fare anche gol: : «Le palle inattive devono essere sfruttate, ci lavoriamo tanto e ci crediamo» - Ne sa qualcosa il Gubbio che le ultime due vittorie le ha costruite sfruttando altrettante palle inattive per la testa dei due centrali difensivi, Di ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gubbio Fare Capolista Detta