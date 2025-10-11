Gubbio niente da fare La capolista detta legge
AREZZO 1 GUBBIO 0 AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi (pt 47' De Col), Gilli, Chiosa, Righetti; Shakla Mawuli, Guccione (st 24' Iaccarino), Chierico (st 24' Meli); Varela (st 32' Dell'Aquila), Cianci (st 32' Ravasio), Tavernelli All. Bucchi A disp. Trombini, Galli, Tito, Gigli, Perrotta. GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (st 38' Ghirardello), Carraro, Djankpata (st 38' Niang), Podda (st 15' La Mantia); Saber (st 29' Minta); Spina (st 15' Tentardini), Tommasini All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Conti. Arbitro: Gianquinto di Parma (Gentile-Andreano) Marcatore: pt 4' Cianci Note: corner 1-6; ammoniti: Guccione, Podda; recupero: pt 3'; st 7'.
