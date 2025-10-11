Guarda Serbia-Albania | streaming in diretta per le qualificazioni alla Coppa del Mondo

Breaking: Guarda Serbia-Albania con i fuochi d’artificio attesi in questo scontro di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 e abbiamo tutte le informazioni in TV e in streaming ovunque tu sia nel mondo. Belgio vs Macedonia del Nord: informazioni chiave? Data: Sabato 11 ottobre 2025? Orario d’inizio: 19:45 BST 20:45 CET 14:45 ET? Luogo: Stadio Dubo?ica, Leskovac? Copertura televisiva: Fox Sports (Stati Uniti)? Guarda da qualsiasi luogo: Usa NordVPN per sbloccare il tuo solito streaming La Serbia spera di tornare a vincere sabato nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, ospitando i rivali storici dell’Albania a Leskovac. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

