Gualtieri banda in lutto per Eros Catellani
Gualtieri (Reggio Emilia), 11 ottobre 2025 – In lutto la banda di Santa Vittoria di Gualtieri e la scuola di musica del paese per la scomparsa di Eros Catellani, vinto a 77 anni da una malattia contro cui combatteva da tempo. Era stato presidente e consigliere della formazione musicale, oltre che volontario alla Protezione civile Bentivoglio. Operaio in pensione, aveva scoperto la passione per la musica, suonando poi il clarinetto in banda. Dalla sua passione e dal suo impegno era nata anche l’orchestra giovanile di Santa Vittoria, collegata alla scuola e alla banda. Anche un figlio e una nipote fanno parte del gruppo musicale vittoriese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gualtieri - banda
