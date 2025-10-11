Gruppo Lombardi Av Basket - Avellino ospita Brindisi | sfida cruciale in Serie A2

Avellinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 12.30 pranzo domenicale al PalaDelMauro. Sul parquet avellinese si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest.La gara arriva al termine di una settimana frenetica: tre partite in sette giorni per entrambe le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

