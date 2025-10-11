Grottammare capitale della marcia | domani gli italiani U18 sui 10 km
Attesi quasi 300 atleti per la rassegna tricolore giovanile. In gara i talenti azzurri Nicolò Vidal e Valentina Adamo, protagonisti dell’estate europea. In palio anche il Trofeo delle Regioni dedicato a Pietro Pastorini. Sarà una domenica di grande atletica sul lungomare della Repubblica di Grottammare, dove domani si correranno i Campionati Italiani Under 18 di marcia sui 10 chilometri. La manifestazione, organizzata dal Centro Marcia Solestà, mette in palio anche il Trofeo delle Regioni giovanile, intitolato per il secondo anno consecutivo al maestro Pietro Pastorini, tecnico e scopritore di talenti scomparso poco più di un anno fa. 🔗 Leggi su Sportface.it
La Musica Chiama: Open Day della Nuova Banda Città di Grottammare - facebook.com Vai su Facebook
Grottammare invasa dai podisti: cambia la viabilità sul lungomare - GROTTAMMARE I campionati nazionali giovanili di marcia tornano domani ad animare Grottammare. Segnala corriereadriatico.it
Grottammare in marcia con gli ori d’Europa - Domenica tornano nelle Marche i Campionati italiani allievi sui 10 chilometri: al Trofeo delle Regioni in gara i due vincitori della rassegna continentale U18 Coppola e Di Fabio Torna a Grottammare la ... Scrive fidal.it