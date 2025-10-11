Grottammare capitale della marcia | domani gli italiani U18 sui 10 km

Attesi quasi 300 atleti per la rassegna tricolore giovanile. In gara i talenti azzurri Nicolò Vidal e Valentina Adamo, protagonisti dell’estate europea. In palio anche il Trofeo delle Regioni dedicato a Pietro Pastorini. Sarà una domenica di grande atletica sul lungomare della Repubblica di Grottammare, dove domani si correranno i Campionati Italiani Under 18 di marcia sui 10 chilometri. La manifestazione, organizzata dal Centro Marcia Solestà, mette in palio anche il Trofeo delle Regioni giovanile, intitolato per il secondo anno consecutivo al maestro Pietro Pastorini, tecnico e scopritore di talenti scomparso poco più di un anno fa. 🔗 Leggi su Sportface.it