Grottaminarda un milione e mezzo di euro per mettere in sicurezza Via Kennedy

Grottaminarda, 11 ottobre 2025 – La Regione Campania ha stanziato un milione e cinquecentomila euro per la messa in sicurezza e l’ampliamento di Via J.F. Kennedy-Perazzo, strada comunale strategica per la mobilità interna del paese.Il finanziamento, approvato ieri con la pubblicazione della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

