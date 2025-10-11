Grosseto | trovato morto sub disperso alle formiche
E' stato individuato, con l'utilizzo di attrezzature di rilevazione subacquea in dotazione alla guardia costiera, il corpo del subacqueo, 32 anni, disperso stamattina, 11 ottobre 2025, nel mare delle isole Formiche in provincia di Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: grosseto - trovato
Trovato gambizzato nei boschi di Grosseto: si indaga sull’episodio
RITROVATO IL PROPRIETARIO. Grazie mille a tutti. TROVATO SERPENTE DEL GRANO A TORINO in data 22/09/25 in zona c so Grosseto 26. Soggetto molto magro e disidratato che attende al CANC la sua famiglia. Vai su Facebook
Grosseto, sub disperso alle Formiche. Ricerche in corso - La sede centrale dei vigili del fuoco di Grosseto è stata attivata per un sub disperso alle Formiche di ... Lo riporta msn.com