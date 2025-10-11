Grosseto | trovato morto sub disperso alle formiche

E' stato individuato, con l'utilizzo di attrezzature di rilevazione subacquea in dotazione alla guardia costiera, il corpo del subacqueo, 32 anni, disperso stamattina, 11 ottobre 2025, nel mare delle isole Formiche in provincia di Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

