grosseto sub disperso alle formiche ricerche in corso

Grosseto, 11 ottobre 2025 – Sono ore di angoscia in Maremma per un sub dato per disperso. La sede centrale dei vigili del fuoco di Grosseto è stata attivata   per un sub disperso alle Formiche di Grosseto. La richiesta è partita dalla capitaneria di porto di Porto Santo Stefano, che coordina le operazioni; una squadra di soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, a bordo di un gommone, si è dunque diretta alle isole in attesa dell’arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno, che l’elicottero drago 63 del Nucleo di Arezzo è andato a prelevare al nucleo di Cecina. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

