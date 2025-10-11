Grosseto scoperto allevamento fantasma di Cocker Spaniel | cuccioli venduti di nascosto in un capannone

Commercio di cuccioli, scoperto a Grosseto un allevamento amatoriale abusivo

Grosseto: scoperto allevamento abusivo di cocker spaniel, cuccioli pronti per la vendita

Scoperto a Grosseto un allevamento amatoriale di cani non registrato: sanzioni e indagini per traffico clandestino di cuccioli.

Il blitz dopo una segnalazione di un'associazione: 19 cani trovati in un capannone, dodici cuccioli pronti per la vendita.

