Grosseto | scoperto allevamento abusivo di cocker spaniel cuccioli pronti per la vendita
19 cani, tra cui diverse fattrici e due cucciolate per un totale di 12 cuccioli, alcuni già pronti per essere ceduti. Ogni cucciolo sarebbe stato venduto a un prezzo superiore ai 1.000 euro, generando un commercio florido ma privo di qualsiasi controllo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
