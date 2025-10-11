grifone allo zecchini lo scontro al vertice

CALCIO L’attenzione generale nella settima giornata del girone d’andata nel girone "E" è rivolta al match-clou che domani, inizio alle 15, vede il Grosseto di mister Indiani ospitare allo stadio Zecchini la compagine del Tau Altopascio allenata da Maraia. Si tratta di uno scontro al vertice fra due capoliste (l’altra è il Siena) entrambe eliminate, mercoledì, dalla Coppa Italia e che, quindi, avranno un motivo in più per un pronto riscatto. Ma il discorso del campionato è tutta un’altra cosa e, domani, per il Grosseto è "d’obbligo" la vittoria. Marzierli e compagni devono proseguire sulla strada del successo e per fare questo sarà necessario il giusto approccio alla gara e tenere alto il ritmo della stessa senza concedere pause agli avversari che si presenteranno in Maremma decisi a ben figurare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

