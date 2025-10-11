Grey’s Anatomy – Stagione 22 | le star reagiscono alla scioccante morte nella premiere

La premiere della stagione 22 di Grey’s Anatomy vede la straziante morte di un’amata dottoressa, e l’attrice che interpreta il personaggio rivela come si sente davvero riguardo alla sua scomparsa. Ambientato dopo la fatale esplosione nell’ospedale, il primo episodio vede i protagonisti della serie lottare per la propria vita mentre cercano di salvare i loro pazienti. Il finale della stagione 21 ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, lasciando in sospeso il destino di diversi personaggi. E, nel primo episodio della stagione 22 di Grey’s Anatomy, viene rivelato che Monica Beltran (Natalie Morales), chirurgo pediatrico presso il Grey Sloan Memorial Hospital, è rimasta vittima dell’incidente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it