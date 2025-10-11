Green | Morandi poetica di silenzio e mistero

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non so quando ho scoperto per la prima volta l’opera di Morandi, ma l’ho amata da subito. Essendo un pittore, non ho mai pensato che la sua opera potesse avere un’influenza diretta sul mio lavoro. Capivo almeno in parte che il suo lavoro riguardava l’illusione della pittura, dello spazio, della scala". Il fotografo americano Gary Green ragiona sul maestro bolognese proprio a Casa Morandi in via Fondazza, dove si apre oggi la sua mostra After Morandi curata da Steve Bisson e realizzata in collaborazione con l’Artiere Edizioni, un progetto espositivo in bianco e nero che evoca lo sguardo e la qualità poetica della sua celebre visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

green morandi poetica di silenzio e mistero

© Ilrestodelcarlino.it - Green: "Morandi, poetica di silenzio e mistero"

In questa notizia si parla di: green - morandi

green morandi poetica silenzioA casa di Giorgio Morandi con il fotografo americano Gary Green - Casa Morandi, del Settore Musei Civici del Comune di Bologna, ospita dall'11 ottobre al 6 gennaio la mostra del fotografo e docente americano Gary Green (New York, 1956) 'After Morandi', curata da Ste ... Riporta msn.com

green morandi poetica silenzioGary Green. After Morandi - Dall'11 ottobre 2025 al 6 gennaio 2026, Casa Morandi ospita la mostra After Morandi del fotografo e docente americano Gary Green. Segnala itinerarinellarte.it

Cerca Video su questo argomento: Green Morandi Poetica Silenzio