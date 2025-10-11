Green | Morandi poetica di silenzio e mistero
"Non so quando ho scoperto per la prima volta l’opera di Morandi, ma l’ho amata da subito. Essendo un pittore, non ho mai pensato che la sua opera potesse avere un’influenza diretta sul mio lavoro. Capivo almeno in parte che il suo lavoro riguardava l’illusione della pittura, dello spazio, della scala". Il fotografo americano Gary Green ragiona sul maestro bolognese proprio a Casa Morandi in via Fondazza, dove si apre oggi la sua mostra After Morandi curata da Steve Bisson e realizzata in collaborazione con l’Artiere Edizioni, un progetto espositivo in bianco e nero che evoca lo sguardo e la qualità poetica della sua celebre visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
