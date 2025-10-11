Greco conferma le dimissioni da sindaco per correre nella lista di Decaro

CAPRARICA – Un’intera amministrazione pronta alle dimissioni come “scelta collettiva” di sostegno alla corsa per un posto da consigliere regionale del sindaco: con un post social, Paolo Greco, primo cittadino di Caprarica di Lecce, preannuncia l’imminenza di questo passaggio necessario e di fatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Cosenza si conferma "cuore umano e civile della Calabria" con la manifestazione di ieri contro i bombardamenti a Gaza. Filomena Greco, capolista di Casa Riformista, ha espresso il suo orgoglio per la partecipazione cittadina, ribadendo la sua solidarietà poli - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, partita aperta per i sindaci leccesi: tra dimissioni e attese tattiche - Due primi cittadini hanno già lasciato l’incarico, altri due restano in bilico fino al 23 ottobre, mentre tra vicesindaci e liste emergono nuo ... Si legge su leccesette.it

Sindaci del Salento alla finestra, ma ci sono anche Greco e Manti - Alla discesa in campo, per il centrodestra, del sindaco di Nardò Pippi Mellone, rispondono gli avversari con Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli e Dina Manti, sindaca di Corigliano d’Otranto LECCE - Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it