Grazzanise blitz dei Carabinieri | scoperta officina abusiva con rifiuti tossici 36enne arrestato
Un’officina meccanica completamente abusiva, con rifiuti pericolosi sversati nella rete fognaria, è stata scoperta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Caserta insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Grazzanise. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri, 10 ottobre, a seguito di una segnalazione relativa a un’attività meccanica non autorizzata. Grazzanise, blitz dei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: grazzanise - blitz
Tortolì, scoperta piantagione di marijuana: blitz dei carabinieri - Scoperta una piantagione di marijuana vicino al Rio Foddeddu, alla periferia sud- Riporta unionesarda.it
Scoperta dai Carabinieri una maxi piantagione di marijuana nella Locride - Una maxi piantagione con oltre 2mila piante di marijuana è stata scoperta dai carabinieri nelle campagne di Caulonia (Reggio Calabria). Secondo quotidiano.net