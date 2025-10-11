Grazie ai lavori in casa ora producono l’85% del fabbisogno domestico da rinnovabili | consegnata una targa ' Futuro green'

Mercoledì 2 ottobre è stata consegnata a Fusignano una nuova targa gold nell’ambito del progetto "Futuro green 2030", promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per incentivare la sostenibilità ambientale e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Il riconoscimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: grazie - lavori

Palazzetto Renato Bindi: iniziati i lavori di ristrutturazione grazie a un investimento da 1 milione e 400 mila euro

Qualiano: iniziati i lavori di ripristino in via Santa Maria delle Grazie

Parco pubblico e due aree parcheggio, lavori ai quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie

In data 8 ottobre, come annunciato, sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro della Parete Gaudenziana, con la posa del ponteggio per il restauro della parte bassa dell’opera, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, di proprietà comunale. Seguirò i lavori - facebook.com Vai su Facebook

Grazie ai lavori in casa ora producono l’85% del fabbisogno domestico da rinnovabili: consegnata una targa 'Futuro green' - In seguito agli interventi in ambito energetico, l’edificio ha raggiunto la classe energetica A4, con un consumo stimato di soli 13,13 kWh per metro quadrato all’anno ... Lo riporta ravennatoday.it

Lavori in casa, cosa sapere sulle detrazioni e i bonus rimasti per le ristrutturazioni - Dai dati pubblicati da Il Sole 24 ore, tra gennaio e febbraio le famiglie hanno pagato 3,15 miliardi di euro con i bonifici “parlanti” necessari per beneficiare dei bonus casa. tg24.sky.it scrive