Lo sport è stato sconvolto da un infortunio che probabilmente rientra tra quelli più gravi di sempre. La stagione è finita, ma potrebbe andare peggio. Il calcio, lo sport più amato al mondo, è anche uno dei più imprevedibili. Ogni settimana milioni di persone scendono in campo, dai dilettanti ai professionisti, accomunati dalla stessa passione. Ma dietro la magia dei gol, degli stadi gremiti e delle rivalità sportive, si nasconde un rischio costante: quello degli infortuni gravi, talvolta persino irreversibili. Nonostante i progressi tecnologici, la prevenzione e le regole sempre più rigide sulla sicurezza, gli incidenti continuano a ricordare quanto fragile possa essere la linea che separa la gloria dalla tragedia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Gravissimo infortunio, calcio sconvolto: carriera finita