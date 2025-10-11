Intorno alle 8.15 un gruppo di studenti della scuola, tutti minorenni, si sono scontrati ed è spuntato anche un coltello: sono tre i feriti finiti in ospedale, tutti minorenni. Uno ha perso molto sangue ed è il più grave. Video Alessandra Salieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave rissa, a colpi di coltello, davanti all'Istituto professionale Ruffilli di Forlì