Grave rissa a colpi di coltello davanti all' Istituto professionale Ruffilli di Forlì

Intorno alle 8.15 un gruppo di studenti della scuola, tutti minorenni, si sono scontrati ed è spuntato anche un coltello: sono tre i feriti finiti in ospedale, tutti minorenni. Uno ha perso molto sangue ed è il più grave. Video Alessandra Salieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

