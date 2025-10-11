Grave lutto per Bianca Guaccero | Ti amerò per sempre
È morto Ettore Guaccero, il padre di Bianca Guaccero. Un grande dolore per l’attrice, cantante e conduttrice, che era molto legata all’uomo. Non aveva mai nascosto questo legame speciale, anzi. Lo aveva persino celebrato in una puntata di Ballando con le Stelle, lo show dove lo scorso anno ha trionfato insieme a Giovanni Pernice e che le ha permesso di ritrovare il suo posto al sole nel mondo dello spettacolo. È morto il padre di Bianca Guaccero. Il padre di Bianca Guaccero è venuto a mancare venerdì 10 ottobre all’età di 81 anni. Dopo i funerali, che si sono tenuti sabato 11 ottobre, la soubrette ha voluto condividere sui social una breve quanto toccante dedica. 🔗 Leggi su Dilei.it
