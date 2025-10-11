Grasso | Abolire l’abuso d’ufficio favorisce la mafia

Lopinionista.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “L’abolizione dell’abuso d’ufficio è a favore della mafia”. Così Pietro Grasso, ex presidente del Senato, a margine della rassegna letteraria Libri nel bosco dell’associazione antimafia #Noi, nel primo bistrot antimafia di Roma, Ohana, in via del Martin Pescatore 4. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

